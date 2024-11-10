У неділю, 10 листопада, близько 15:20 окупанти з території Росії із застосуванням артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.