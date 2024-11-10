Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що внаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними Сумської ОВА, протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 257 вибухів.
Обстрілів зазнали Сумська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.
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