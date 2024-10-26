У суботу, 26 жовтня, російські війська продовжили обстрілювати населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки на село Радькове Чугуївського району загинув 65-річний чоловік.

Про це повідомляє Харківська ОВА у Telegram-каналі.

Зазначається, що близько 11:40 росіяни обстріляли село Радькове Чугуївського району. Ворожий боєприпас влучив в приватний житловий будинок. З-під завалів будинку рятувальники деблокували тіло загиблого 65-річного чоловіка. Ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес.

Також сьогодні окупанти завдали удару по селу Загризове Ізюмського району. У результаті влучань, зафіксованих приблизно о 10:40, зруйновано приватний житловий будинок. Постраждалих не було.

Близько 2-ї години ночі 26 жовтня, загарбники вдарили по місту Куп’янськ. Попередньо, здійснили обстріл з міномету. Внаслідок влучань є пошкодження будинку. Поранених серед цивільного населення не було.

Нагадаємо, у Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки, що сталася напередодні ввечері. Наразі відомо про 21 постраждалу людину, з них семеро перебувають у лікарні. Стан 17-річного хлопця оцінюється як важкий.