Сьогодні зранку російські загарбники обстріляли із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами населений пункт Улакли Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, ще п'ятеро осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Великоновосілківська СТГ Волноваського району Донецької області на сторінці в Instagram.

“Сьогодні відбувся жахливий обстріл села Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами постраждала центральна частина населеного пункту. На жаль, цей акт насильства спричинив значні втрати серед цивільного населення. Три людини загинуло, п’ятеро отримали поранення. Всі постраждалі — мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, поліція, медики та представники місцевої влади. Постраждалих було доставлено до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.