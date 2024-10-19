Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Сьогодні близько першої години дня російські військові обстріляли Білозерку. На жаль, поранення, несумісні з життям, дістав 33-річний чоловік. Він загинув на місці”, – зазначив Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем на Херсонщині опинилися 16 населених пунктів області. Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю, житлові квартали населених пунктів області. Внаслідок атаки дев’ятеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 19 жовтня, російські війська завдавали два удари по центру Запоріжжя керованими авіабомбами. Станом на 20:40 відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років.