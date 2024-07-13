Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Станом о 17:18 він проінформував про обстріл селища Буди й назвав кількість постраждалих — 16 осіб.
“Внаслідок російського обстрілу цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих. З них 9 людей госпіталізували, серед них — одна дитина. Одна людина загинула”, — написав Синєгубов.
Він додав, що кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик.
У дописі голови Харківської ОВА о 17:42 оновлено кількість постраждалих. За останньою інформацією вона зросла до 22 людей. Також повідомляють про ще одну загиблу людину.
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