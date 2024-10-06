У неділю, 6 жовтня, окупаційні війська обстріляли селище Біленьке Донецької області. Внаслідок атаки поранено щонайменше чотири особи, серед них одна дитина.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Щонайменше четверо людей поранено внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – одна дитина, постраждалі доставлені в лікарню”, – написав він.

Посадовець уточнив, що передмістя Краматорська та саме місто також потрапили під ворожий вогонь цього дня. Пошкоджені пожежно-рятувальна частина, приватні будинки та деякі промислові об’єкти.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.

Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.