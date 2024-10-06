Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Щонайменше четверо людей поранено внаслідок обстрілу Біленького Краматорської громади. Серед поранених – одна дитина, постраждалі доставлені в лікарню”, – написав він.
Посадовець уточнив, що передмістя Краматорська та саме місто також потрапили під ворожий вогонь цього дня. Пошкоджені пожежно-рятувальна частина, приватні будинки та деякі промислові об’єкти.
Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти вдарили баражуючим боєприпасом типу FPV-дрон поряд з автобусною зупинкою у Куп’янську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення магазину та автомобіль.
Осколкові поранення дістали двоє чоловіків 68 та 40 років. Останнього доставили до лікарні у місто Харків.