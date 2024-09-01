Про це повідомляє Донецька ОВА.

Окупантами застосували “Урагани”. Зафіксували влучення по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

“Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце вже прибули поліція та рятувальники.

Точну кількість жертв ще не повідомили.

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