Сьогодні, 1 вересня, Росія атакувала Курахове в Донецькій області.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Окупантами застосували “Урагани”. Зафіксували влучення по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.

“Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце вже прибули поліція та рятувальники.

Точну кількість жертв ще не повідомили.