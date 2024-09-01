Про це повідомляє Донецька ОВА.
Окупантами застосували “Урагани”. Зафіксували влучення по приватному сектору та багатоповерхівкам у середмісті.
“Щонайменше 3 людини загинули і 9 поранені внаслідок обстрілу Курахового”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місце вже прибули поліція та рятувальники.
Точну кількість жертв ще не повідомили.
- В Харкові кількість жертв зросла щонайменше до 25, – Синєгубов
- В Харкові пролунало 10 вибухів. Горить інфраструктура
- Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку