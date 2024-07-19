Про це повідомляє Херсонська МВА.

«До однієї з херсонських лікарень доставлено двох поранених – бригаду швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 32-річної фельдшерки вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія. А 63-річному водієві діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Як інформують в МВА, обидва постраждалих у стані середньої тяжкості. Їхню автівку ворог атакував з дрона. Медики потрапили під обстріл у передмісті Херсона після 10 години.