У ніч проти 12 вересня ворожі війська атакували Баштанський район ударними безпілотниками, виникли пожежі, зокрема на території фермерського господарства, загоряння локалізували.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

“Баштанський район. Вночі ворог атакував Снігурівську громаду БПЛА типу “Shahed 131/136″. Внаслідок влучання одного з БпЛА виникла пожежа на території фермерського господарства. Крім того, внаслідок падіння уламків БПЛА, збитого силами протиповітряної оборони, сталося загоряння сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту. Пожежі було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає”, – написав він.

Крім того, цієї ночі о 03:35 і 03:52 ворог атакував Куцурубську громаду Миколаївського району дронами типу FPV. Постраждалих немає.

Очільник ОВА також зазначив, що у ніч на 12 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три безпілотники типу “Shahed 131/136”.