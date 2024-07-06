Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram-каналі.
“За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Загинув 47-річний чоловік. Його дружина дістала поранення, її госпіталізували”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією обласної поліції, чоловік у момент обстрілу перебував у господарчій споруді на території домоволодіння.
Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї, з якої росіяни вбили й поранили мирних мешканців.
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