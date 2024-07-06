У суботу, 6 липня, окупанти обстріляли з артилерії село Одноробівка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram-каналі.

“За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Загинув 47-річний чоловік. Його дружина дістала поранення, її госпіталізували”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією обласної поліції, чоловік у момент обстрілу перебував у господарчій споруді на території домоволодіння.

Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї, з якої росіяни вбили й поранили мирних мешканців.