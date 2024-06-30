Ввечері неділі, 30 червня, російські окупанти обстріляли з авіації два населених пункти Херсонщини. Зафіксовано влучання в школу, об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний штаб та житлові будинки.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.

Він зазначив, що росіяни поцілили по селах у Дар’ївській і Тягинській громадах.

“В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Також удар двома керованими авіабомбами прийшовся й по Тягинській громаді”, — написав він.

Очільник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється. Пізніше Прокудін повідомив, що внаслідок російського авіаудару по населеному пункту у Дар’ївській громаді загинув чоловік 1982 року народження — він отримав травми, несумісні із життям.