Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
Він зазначив, що росіяни поцілили по селах у Дар’ївській і Тягинській громадах.
“В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Також удар двома керованими авіабомбами прийшовся й по Тягинській громаді”, — написав він.
Очільник ОВА додав, що інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється. Пізніше Прокудін повідомив, що внаслідок російського авіаудару по населеному пункту у Дар’ївській громаді загинув чоловік 1982 року народження — він отримав травми, несумісні із життям.
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