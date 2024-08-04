У ніч проти неділі, 4 серпня, російські загарбники завдали удару по Полтавській області. Внаслідок обстрілу було пошкоджено залізничну інфраструктуру регіону. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Цієї ночі через російську атаку було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а також наразі практично повністю поновлено й енергопостачання.

Зазначається, що залізничники оперативно змінили рух низці поїздів Харківського напрямку, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

“Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі”, — додали в пресслужбі компанії.

Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі.