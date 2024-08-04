Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Цієї ночі через російську атаку було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а також наразі практично повністю поновлено й енергопостачання.
Зазначається, що залізничники оперативно змінили рух низці поїздів Харківського напрямку, але через це вони слідують із суттєвими затримками.
“Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі”, — додали в пресслужбі компанії.
Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі.
- Росіяни атакували Укрзалізницю на Харківщині: кілька людей поранено
- “Укрзалізниця” додає жіночі купе ще в 4 поїздах
- “Укрзалізниця” знайшла спосіб боротьби з перекупниками квитків