У суботу, 28 грудня, російські війська гатили по населених пунктах Херсонської області з артилерії та дронів. Внаслідок обстрілів постраждало 8 людей, включаючи двох дітей. Є пошкодження житлових будинків та інфраструктури.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Сьогодні вдень росіяни вдарили з артилерії по Білозерці. Відомо про восьмеро постраждалих, серед них — двоє підлітків.

“16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою “швидкої” доправили до лікарні”, — повідомив глава ОВА.

Відомо про госпіталізацію 21-річного чоловіка з уламковим пораненням шиї, а також двох чоловіків, віком 51 та 52 років, які отримали вибухові та черепно-мозкові травми й контузії. Бригада “екстреної допомоги” доправила їх до лікарні, де їм надано всю необхідну допомогу.

Ще одна місцева жителька дістала вибухову травму та уламкове поранення передпліч. Ще у двох постраждалих, віком 43 та 62 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.