Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного”, — йдеться у повідомленні.
Напередодні аналітики писали про те, росіяни на човнах форсували річку Оскіл біля села Масютівка Куп’янського району Харківської області.
“Вже другий плацдарм ворога на західному березі річки Оскіл утворився біля Масютівки. Кацапи намагаються укріпитися південніше Дворічної. Біля Новомлинська противник спробував вийти на Фиголівку, але зазнав невдачі. Поки ситуація складна, Сили Оборони України намагаються її стабілізувати”, — повідомили аналітики.
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