Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Ворог окупував Григорівку, а також просунувся біля Берестків, у Новій Іллінці та в Дальньому”, — йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за даними аналітиків, Сили оборони відновили положення у Макарівці.
Напередодні ворог окупував Максимівку, а також просунувся біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлизаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці, інформував DeepState.
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