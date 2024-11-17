Російські війська продовжують поступове просування у Донецькій області. За останніми даними, ворогу вдалося окупувати Григорівку, а також просунутися ще в трьох населених пунктах області.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Григорівку, а також просунувся біля Берестків, у Новій Іллінці та в Дальньому”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за даними аналітиків, Сили оборони відновили положення у Макарівці.

Напередодні ворог окупував Максимівку, а також просунувся біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлизаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці, інформував DeepState.