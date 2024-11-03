Війська країни-агресора продовжують просуватися на Донеччині. За останніми даними противник також просунувся біля п'яти населених пунктів області — Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки та інших.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим аналітики зазначають, що російські війська відновили положення біля Шептуховки.

У суботу, 2 листопада, фахівці DeepState писали про ускладнення ситуації в районі міста Курахове.

“За останній час тиск на Курахове з боку кацапів активно посилився новими напрямками, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Зокрема, московити активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського”, — йшлося у дописі.