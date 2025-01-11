У ніч проти 11 січня аналітики DeepState оновили карту і повідомили, що росіяни окупували Курахове на Донеччині.

Про це повідомили аналітики порталу DeepState.

Аналітики оприлюднили карту, де місто позначене червоним кольором.

“Ворог окупував Курахове”, — написали вони.

Крім того, за даними DeepState, росіяни просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки Донецької області.

За останні кілька місяців Курахове стало одним із осередків російського наступу в Донецькій області, перетворивши місто на одну з найгарячіших ділянок фронту.

Міністерство оборони Росії 6 січня заявило, що його війська повністю захопили Курахове. Україна на той час цю заяву не підтвердила.

Місто розташоване за 20 кілометрів на північ від окупованого Росією Вугледара та за 30 кілометрів на південь від ключового прифронтового міста Покровська.