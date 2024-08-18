Про це пише аналітичний проєкт DeepState.
“Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного”, – повідомили аналітики.
Водночас Сили оборони відкинули противника біля Отруби.
Нагадаємо, раніше Сили оборони України звільнили селище Борки Курської області РФ, в той час, як російські загарбники просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині. Також Deep State фіксували просування ворога біля Піщаного та в Красногорівці. Протягом тижня російські загарбники спромоглися окупувати ще кілька населених пунктів Донецької області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.
За даними Генштабу ЗСУ, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. Від початку доби на цьому напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень досі продовжуються.
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