Російські війська просунулися біля ще трьох населених пунктів на Донеччині. Йдеться про Водяне, Желанне та Новожеланне. Крім того, ворог окупував Миколаївку Краматорського району Донецької області.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог окупував Миколаївку, а також просунувся біля Водяного, Новожеланного та Желанного”, – повідомили аналітики.

Водночас Сили оборони відкинули противника біля Отруби.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України звільнили селище Борки Курської області РФ, в той час, як російські загарбники просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині. Також Deep State фіксували просування ворога біля Піщаного та в Красногорівці. Протягом тижня російські загарбники спромоглися окупувати ще кілька населених пунктів Донецької області — Лисичне, Іванівку та Свиридонівку.

За даними Генштабу ЗСУ, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку. Від початку доби на цьому напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень досі продовжуються.