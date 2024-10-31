Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

У вечірньому апдейті портал повідомив, що росіяни окупували три населені пункти на Донеччині: Селидове, Вишневе та Зоряне.

Окупанти  також змогли просунутись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.

  • Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень.
  • Окупантам вдалося просунутися до центру Селидового, – Британська розвідка.
  • Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового,- НГУ