Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
У вечірньому апдейті портал повідомив, що росіяни окупували три населені пункти на Донеччині: Селидове, Вишневе та Зоряне.
Окупанти також змогли просунутись біля Новоукраїнки, в Новодмитрівці та Курахівці.
- Генштаб: Від початку доби на фронті відбулося понад 50 бойових зіткнень.
- Окупантам вдалося просунутися до центру Селидового, – Британська розвідка.
- Росіяни намагаються активно штурмувати Покровський напрямок й проводити часті атаки Селидового,- НГУ