Про це повідомляє проєкт DeepState.

За даними проєкту, з перших днів Курської операції, противник в населеному пункті фактично перебував у оперативному оточенні. За останній час вдалося повністю оточити угрупування в селі, але періодично росіяни здійснюють успішні спроби прорватися до навколишніх на ОВТ з БК та їжею, стверджують аналітики.

«Вже не раз було повідомлено про зачистку Крем’яного, але ворог досі там. В перші дні через брехню когось із піхоти, під**и впритул розстріляли ББМ командира одного з батальйонів», — повідомляє DeepState.

Проєкт зазначає, що з одного боку зачистка села забере багато сил та ресурсів, а з іншого противник там затиснутий і веде в основному оборонні дії.

Нагадаємо, що Міністерство оборони Росії вдень 12 вересня заявило, що звільнило 10 населених пунктів Курської області з-під контролю ЗСУ. Того ж дня Зеленський підтвердив, що РФ почала контрнаступ в Курській області, і це “іде за нашим українським планом”.