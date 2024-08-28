Війська РФ спричинили масштабне забруднення річки Сейм — найбільшої притоки Десни. На Сумщині та Чернігівщині виявили перевищення шкідливих речовин. На Київщині — перевищень не зафіксували, але все одно заборонили купатися та ловити рибу.

Про забруднення 27 серпня повідомило Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

В Агентстві розповіли, що за результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води в Сеймі, зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема амонію.

Припускають, що росіяни скинули у водойму відходи невідомих речовин. Це призвело до масової загибелі риби через низький вміст розчиненого у воді кисню.

Станом на 27 серпня забруднення поширилось всією акваторією річки Сейм у межах Сумської області й дісталося Чернігівщини, де чорну воду, запах гнилі, аміаку і мертву рибу зафіксували поблизу Батурина.

У чотирьох громадах Конотопського району Сумської області заборонили купання, вилов риби та використання води для господарських потреб. Такі самі обмеження запровадили на території Батуринської громади Чернігівської області, повідомляло «Суспільне».

У річці Десна в межах Київської області порушень не виявили, але все одно заборонили купання, вилов риби та використання річкової води для господарських потреб і поїння худоби, розповіли в ОВА.

Як зазначили у Держрибагентстві, за фактом забруднення правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.