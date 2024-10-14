Російські війська вже п'ятий день намагаються прорвати українську оборону в Курській області, але Сили оборони продовжують тримати позиції і здійснювати контратаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

14 жовтня глава держави провів засідання Ставки, на якому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті.

“Активні бойові дії тривають уздовж усього фронту, але особливо запеклі бої йдуть на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу росіяни намагаються прорвати нашу оборону на Курщині. Наші бійці стійко тримаються та здійснюють контратаки”, – сказав Зеленський.

Президент також заслухав доповіді Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки про тих, хто допомагає Росії у війні проти України – військово, економічно, політично, як відкрито, так і приховано. Обговорювались кроки, які Україна та її партнери мають вжити для послаблення цих союзів.

Крім того, на засіданні було заслухано доповідь Міністерства оборони щодо контрактів, зокрема з використанням партнерської допомоги, та інвестицій у розвиток українського оборонного комплексу.