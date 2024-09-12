Унаслідок бойових дій у Покровську на Донеччині зупинена робота модульної фільтрувальної станції, яка забезпечувала місто водою. Відновити її роботу зараз неможливо.

Про це повідомив очільник Донецькій ОВА Вадим Філашкін.

Нині місцева влада намагається розв’язувати цю проблему. Так, вже зараз у Покровській громаді коштом місцевого бюджету пробурили 75 свердловин загального користування, а коштом ОСББ — 250 свердловин біля багатоповерхівок.

Як розповіли в ОВА, зараз у громаді організували підвезення питної води та встановили 8 установок зворотного осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно. Водночас в сусідньому містечку Родинське водопостачання триває.

«Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь!» — наголосив Філашкін.

5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони змогли зупинити просування російського війська на Покровському напрямку. Видання Forbes також підтвердило це, додавши, що Силам оборони України на тому напрямку вдається проводити локальні контратаки.