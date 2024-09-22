Про це повідомляє оперативно-тактичне угрупування “Харків” у Telegram-каналі, посилаючись на коментар штаб-сержанта “Хартії” Кирила Дучко.
За його словами, на Харківщині окупанти перегруповують війська та перекидають туди “вагнерівців” й колишніх ув’язнених для підкріплення.
“Ми дійсно бачимо перегрупування та підкріплення. Тобто ті підрозділи РФ, які стояли перед нами з травня, вони — небоєздатні. І їм дають підкріплення із “Вагнера” та колишніх ув’язнених. Ми бачимо перегрупування та підкріплення. Ми розуміємо усі ризики, зважуємо усі “за” та “проти” і готові дати відсіч у будь-яку хвилину”, — наголосив Дучко.
Нагадаємо, на початку тижня ми писали про те, що в районі села Глибоке на Харківщині окупанти здійснюють переміщення особового складу для поповнення втрат та ведуть інженерну розвідку для пошуку нових логістичних маршрутів.
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