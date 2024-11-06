Про це повідомляє рух “Атеш”.
Зокрема, агенти зафіксували переміщення колони комплексів РЕБ “Палантин”, що складається із семи мобільних систем.
Зазначається, що окупанти змушені перекидати ці комплекси в бік кордону з Україною, щоб протидіяти все частішим атакам безпілотників.
Що відомо про “Палантин”
“Палантин” — це комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Він здійснює радіоелектронну розвідку та глушить існуючі та перспективні системи зв’язку противника.
“Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зуміють вивести з ладу кожен комплекс РЕБ, перш ніж він зможе принести хоч якусь користь рашистам!” — резюмували в “Атеш”.
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