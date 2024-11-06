Армія РФ почала переміщення своїх комплексів радіоелектронної боротьби із Санкт-Петербурга до українського кордону для захисту від дронів.

Про це повідомляє рух “Атеш”.

Зокрема, агенти зафіксували переміщення колони комплексів РЕБ “Палантин”, що складається із семи мобільних систем.

Зазначається, що окупанти змушені перекидати ці комплекси в бік кордону з Україною, щоб протидіяти все частішим атакам безпілотників.

Що відомо про “Палантин”

“Палантин” — це комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Він здійснює радіоелектронну розвідку та глушить існуючі та перспективні системи зв’язку противника.