Про це повідомляє рух “Атеш”.

Зокрема, агенти зафіксували переміщення колони комплексів РЕБ “Палантин”, що складається із семи мобільних систем.

Зазначається, що окупанти змушені перекидати ці комплекси в бік кордону з Україною, щоб протидіяти все частішим атакам безпілотників.

Що відомо про “Палантин”

“Палантин” — це комплекс радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Він здійснює радіоелектронну розвідку та глушить існуючі та перспективні системи зв’язку противника.

“Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зуміють вивести з ладу кожен комплекс РЕБ, перш ніж він зможе принести хоч якусь користь рашистам!” — резюмували в “Атеш”.