Наразі на Заході не дійшли спільного рішення про надання дозволу Україні завдавати далекобійних ударів вглиб Росії. Однак Україна продовжує чинити значний тиск на партнерів різних рівнів, аби довести необхідність отримання такого дозволу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

Він зауважив, що багато хто в Україні та за її межами очікував, що за результатами візиту Президента України Володимира Зеленського до США буде надано дозвіл на удари вглиб Росії. Однак цього не сталося, й першими про такий дозвіл дізнаються росіяни, запевнив Никифоров.

Він додав, що після цього будуть офіційні заяви про те, що Україна все ж отримала довгоочікуваний дозвіл від партнерів. Втім, наразі остаточно рішення немає.

“Але що можна сказати – президент провів переговори з усіма абсолютно сторонами, від яких залежить це рішення. Це ті сторони, які можуть надати відповідні можливості. Італія, Франція, Велика Британія і, звичайно, Сполучені Штати”, – повідомив прессекретар.

За словами речника Зеленського, попри те, що остаточного дозволу ще немає, Україна чинить значний тиск на партнерів на різних рівнях, наводячи аргументи та обґрунтування, які пояснюють, як саме дозвіл на удари вглиб території Росії далекобійною зброєю допоможе досягти поставлених цілей.