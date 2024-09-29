Внаслідок російського обстрілу станції Запоріжжя-1 пошкоджено будівлю вокзалу та потяг, що мав прямувати до Солотвино.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на станцію Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.

За попередньою інформацією – постраждалих немає.

В “Укрзалізниці” уточнили, що зі станції Запоріжжя-1 до Запоріжжя-2 організовано трансферний рух автобусів, а у поїзді №40 Запоріжж – Солотвино залізничники замінюють пошкоджені потяги, відправлення рейсу відбудеться в найближчу годину.