Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
Зазначається, що поїзди №37 Київ — Запоріжжя-1 та №85 Львів — Запоріжжя-1 будут прийняті на станцію Запоріжжя-2. Аналогічно рейси №128 Запоріжжя-1 — Львів буде відправлений зі станції Запоріжжя-2.
За попередньою інформацією – постраждалих немає.
В “Укрзалізниці” уточнили, що зі станції Запоріжжя-1 до Запоріжжя-2 організовано трансферний рух автобусів, а у поїзді №40 Запоріжж – Солотвино залізничники замінюють пошкоджені потяги, відправлення рейсу відбудеться в найближчу годину.
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