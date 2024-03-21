У міжнародному зборі на "Сичів" найактивнішими виявилися росіяни, стверджують в українській розвідці

Під час міжнародного благодійного збору на закупівлю чергової партії ударно-розвідувальних безпілотників “Сич” для підрозділів ГУР МО України найактивнішими виявились громадяни Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

За даними української воєнної розвідки, до волонтерської акції, яку проводить телеканал Freedom, за чотири дні долучилися майже 3000 осіб. З них ― 1538 росіян, зокрема 200 москвичів, які відсканували QR-код з екранів своїх телевізорів та ґаджетів.

“Символічно, що пік донатів на дрони для українських розвідників від громадян держави-агресора збігся із проведенням так званих виборів Путіна“, – зауважили в ГУР.

У пресслужбі також розказали, що до збору долучились українці, які перебувають за кордоном, громадяни Латвії, Німеччини, Польщі, Молдови та інших держав.