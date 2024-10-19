Вранці у суботу, 18 жовтня, росіяни підірвали міст в Олешках, що у Херсонській області. Партизани вважають, що у такий спосіб загарбники намагаються підготуватися до потенційного наступу ЗСУ на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар “Атеш”.

Як повідомляє агент руху “Атеш” зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС Росії, знищення моста через річку Конка на Херсонщині може бути пов’язане з ймовірним настанням українських сил на Херсонському напрямку.

“Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 кілометрів були переведені на повну бойову готовність”, — йдеться у повідомленні.

Як стверджують в “Атеш”, ці дані підтверджують раніше отриману інформацію про переміщення близько тисячі російських військовослужбовців у бік річки Дніпро.

“Очевидно, що окупанти серйозно розглядають ймовірність настання Сил оборони України на цій ділянці. І не підривали б такий стратегічно важливий міст без вагомих на те причин. Однак це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини”, — зауважують партизани.