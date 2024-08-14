В соціальних мережах поширюється підтверджена російською стороною інформація, що Сили оборони України здійснили успішну атаку БПЛА по військових авіабазах РФ.

Про це повідомляють ЗМІ.

Російський капітан Ілля Туманов підтвердив успішність атак українських БПЛА на військові авіабази РФ, зазначаючи, що ситуація в країні змінюється, незважаючи на наявність “мирного життя”.

Очікуються супутникові знімки для підтвердження цих атак.

Нагадаємо, що в Нижньогородській області Росії, де знаходиться військовий аеродром «Саваслейка», сьогодні вранці сталися вибухи, і місцева влада повідомила про активність протиповітряної оборони.

У місцевих пабліках повідомляється про виявлення безпілотників над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поблизу військової авіабази «Саваслейка», де розташований філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу Міноброни РФ.