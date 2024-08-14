Фото: Google Maps / Авіабаза під Курськом. Ілюстративне фото.

Про це повідомляють ЗМІ.

Російський капітан Ілля Туманов підтвердив успішність атак українських БПЛА на військові авіабази РФ, зазначаючи, що ситуація в країні змінюється, незважаючи на наявність “мирного життя”.

Очікуються супутникові знімки для підтвердження цих атак.

Нагадаємо, що в Нижньогородській області Росії, де знаходиться військовий аеродром «Саваслейка», сьогодні вранці сталися вибухи, і місцева влада повідомила про активність протиповітряної оборони.

У місцевих пабліках повідомляється про виявлення безпілотників над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поблизу військової авіабази «Саваслейка», де розташований філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу Міноброни РФ.

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