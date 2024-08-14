Про це повідомляють ЗМІ.
Російський капітан Ілля Туманов підтвердив успішність атак українських БПЛА на військові авіабази РФ, зазначаючи, що ситуація в країні змінюється, незважаючи на наявність “мирного життя”.
Очікуються супутникові знімки для підтвердження цих атак.
Нагадаємо, що в Нижньогородській області Росії, де знаходиться військовий аеродром «Саваслейка», сьогодні вранці сталися вибухи, і місцева влада повідомила про активність протиповітряної оборони.
У місцевих пабліках повідомляється про виявлення безпілотників над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поблизу військової авіабази «Саваслейка», де розташований філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу Міноброни РФ.