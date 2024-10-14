Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
«Була доповідь розвідок — Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь — зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», — заявив глава держави.
Також розвідники повідомили про співпрацю Москви з іншими країнами, які підтримують затягування війни. Крім того, обговорювалися відносини України з партнерами та можливі кроки для посилення оборони й досягнення результатів.
Зеленський дав «конкретні завдання» Силам безпеки та оборони, уряду і дипломатам.
«Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде», — запевнив президент.
Раніше Зеленський заявив, що Північна Корея вже постачає Росії зброю та особовий склад.
Washington Post повідомляло, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії, і до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.
Минулого року ГУР повідомляло про прибуття на тимчасово окуповані території України обмеженого контингенту військових з Північної Кореї, включно з інженерними підрозділами.
Також на початку жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули шестеро північнокорейських офіцерів.
Кремль заперечує участь північнокорейських військових у війні, а речник Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення «інформаційною качкою», цитує його ТАСС.