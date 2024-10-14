Українська розвідка володіє інформацією, що Росія може залучити Північну Корею до війни проти України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Була доповідь розвідок — Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь — зиму. Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї», — заявив глава держави.

Також розвідники повідомили про співпрацю Москви з іншими країнами, які підтримують затягування війни. Крім того, обговорювалися відносини України з партнерами та можливі кроки для посилення оборони й досягнення результатів.

Зеленський дав «конкретні завдання» Силам безпеки та оборони, уряду і дипломатам.

«Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде», — запевнив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Північна Корея вже постачає Росії зброю та особовий склад.

Washington Post повідомляло, що кілька тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії, і до кінця року їх можуть відправити на фронт в Україні.

Минулого року ГУР повідомляло про прибуття на тимчасово окуповані території України обмеженого контингенту військових з Північної Кореї, включно з інженерними підрозділами.

Також на початку жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули шестеро північнокорейських офіцерів.

Кремль заперечує участь північнокорейських військових у війні, а речник Дмитро Пєсков назвав такі повідомлення «інформаційною качкою», цитує його ТАСС.