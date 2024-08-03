Про це повідомляє ЦНС.
Росія планує розширити потужності морських портів Маріуполя та Бердянська для вивезення сільгосппродукції та інших товарів з тимчасово окупованих територій України, зокрема металолому з захоплених металургійних підприємств.
У 2024 році на Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових, більшість з яких планується вивезти за межі окупованих територій.
З початку року до липня окупанти здійснили понад 15 рейсів з українським зерном до Росії через порт Маріуполя, а торік вивезли майже 5 мільйонів тонн зерна з цих територій.
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