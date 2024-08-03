Окупанти мають намір збільшити вивезення українського зерна, вже здійснивши понад 15 рейсів з порту Маріуполя до Росії з початку року.

Про це повідомляє ЦНС.

Росія планує розширити потужності морських портів Маріуполя та Бердянська для вивезення сільгосппродукції та інших товарів з тимчасово окупованих територій України, зокрема металолому з захоплених металургійних підприємств.

У 2024 році на Херсонщині вже зібрали понад 1,3 млн тонн зернових, більшість з яких планується вивезти за межі окупованих територій.

З початку року до липня окупанти здійснили понад 15 рейсів з українським зерном до Росії через порт Маріуполя, а торік вивезли майже 5 мільйонів тонн зерна з цих територій.