Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Марганець. Поранені два чоловіки – 41 та 71 років. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони», – зазначив він.
Унаслідок обстрілу зайнялися приватний будинок і літня кухня. Рятувальники вогонь приборкали.
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