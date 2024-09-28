Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ввечері агресор вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Марганець. Поранені два чоловіки – 41 та 71 років. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони», – зазначив він.