Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації.
У мережі поширюються повідомлення про те, що в даркнеті з’явились оголошення про продаж серця українського військового за 70 тисяч доларів. Ці твердження нібито підкріплюються інформацією про попередні подібні випадки.
“Ця брехня є частиною багаторічної кампанії ворога під назвою «Чорна трансплантологія», яка ведеться з 2014 року.”. – йдеться у повідомленні.
ЦПД додав, що метою подібних фейків є дискредитація військово-політичного керівництва країни та створення негативного іміджу України на міжнародній арені.
Центр закликає довіряти виключно офіційним та верифікованим джерелам інформації.