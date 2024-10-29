Центр протидії дезінформації спростував фейк, який поширювався російськими телеграм-каналами, про нібито продаж органів загиблих українських військових на «чорному ринку».

Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації.

У мережі поширюються повідомлення про те, що в даркнеті з’явились оголошення про продаж серця українського військового за 70 тисяч доларів. Ці твердження нібито підкріплюються інформацією про попередні подібні випадки.

“Ця брехня є частиною багаторічної кампанії ворога під назвою «Чорна трансплантологія», яка ведеться з 2014 року.”. – йдеться у повідомленні.

ЦПД додав, що метою подібних фейків є дискредитація військово-політичного керівництва країни та створення негативного іміджу України на міжнародній арені.

Центр закликає довіряти виключно офіційним та верифікованим джерелам інформації.