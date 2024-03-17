У Росії вигадали новий фейк, відповідно якому нібито “військовослужбовці ЗСУ планують захоплення Верховної Ради”, – повідомляє Центр.
Російське ІПСО не припиняє дивувати у своїх вигадках.
Невдоволення політикою Зеленського у Силах оборони продовжує зростати, тому українські військові хочуть силою захопити Верховну Раду, – цю інформацію з посиланням на “закриті чати військових ЗСУ” тиражують пропагандистські ресурси
У Центрі повідомляють, що цей фейк активно просувається росіянами ще від початку повномасштабного вторгнення, коли Путін ще у лютому 2022 року закликав українських військових “брати владу у свої руки”.
Однак розрахунок Путіна не справдився і йому не вдалося послабити спроможності українського суспільства до ефективного спротиву.
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