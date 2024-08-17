Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що влада США нібито хоче замінити Президента України Володимира Зеленського через операцію в Курській області. Однак це порція чергової дезінформації від Кремля.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI у Telegram-каналі.

Як зазначили у Центрі, росіяни просувають заяву ексспівробітника Центрального розвідувального управління США Ларрі Джонсона про те, що США нібито можуть розглянути сценарій “усунення” українського президента через операцію ЗСУ на Курщині.

Таким чином ворог намагається інформаційно посилити нещодавній вкид Служби зовнішньої розвідки РФ про те, що США нібито планують “замінити” президента Зеленського на “когось іншого”.

“Для збільшення “ваги” фейку росіяни використовують коментарі псевдоекспертів і пропагандистів з громадянством США: ексаналітика ЦРУ Ларрі Джонсона, засудженого за розбещення неповнолітньої, ексінкспетора ООН Скотта Ріттера та інших”, — йдеться у повідомленні.

Та насправді, як стверджують у Центрі, ці особи не мають жодного відношення до політичних кіл або спецслужб і роками працюють на російську пропаганду, яка використовує їх колишні регалії та готовність тиражувати що завгодно.

У Центрі наголошують, що росіяни за допомогою такого вкиду хочуть посилити наративи про “зовнішнє управління” та розхитати ситуацію всередині України.

“Метою цього вкиду є спроба посилити наративи про «зовнішнє управління», «неспроможну державу» і за допомогою штучних інфоприводів розхитати внутрішньополітичну ситуацію та підірвати довіру іноземних партнерів до військово-політичного керівництва України”, — резюмують в Центрі.