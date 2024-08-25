Про це йдеться у повідомленні російського посадовця в Telegram-каналі.
Губернатор повідомив, що внаслідок удару по Рокитному загинули п’ятеро осіб і ще 12 отримали поранення, серед них четверо у важкому стані.
Крім того, російський посадовець стверджує, що пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.
“У селищі пошкоджено десять приватних домоволодінь, осколками посічено два комерційні об’єкти та чотири легкові автомобілі. Пошкоджено газопровід — тимчасово без газу залишаються селище Рокитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередачі”, – проінформував Гладков.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня, російські сили протиповітряної оборони заявили про знищення десяти БпЛА, які наближалися до Москви, зокрема в районі Подольська. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ця атака стала однією з наймасштабніших за весь період спроб нападу на столицю Росії.
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