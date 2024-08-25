Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про обстріл селища Рокитне, який нібито здійснили українські сили у ніч проти 25 серпня.

Про це йдеться у повідомленні російського посадовця в Telegram-каналі.

Губернатор повідомив, що внаслідок удару по Рокитному загинули п’ятеро осіб і ще 12 отримали поранення, серед них четверо у важкому стані.

Крім того, російський посадовець стверджує, що пошкоджень зазнали газопровід і лінія електропередач.

“У селищі пошкоджено десять приватних домоволодінь, осколками посічено два комерційні об’єкти та чотири легкові автомобілі. Пошкоджено газопровід — тимчасово без газу залишаються селище Рокитне, села Бориспілля та Новоленінське. Також є локальні пошкодження на лінії електропередачі”, – проінформував Гладков.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня, російські сили протиповітряної оборони заявили про знищення десяти БпЛА, які наближалися до Москви, зокрема в районі Подольська. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ця атака стала однією з наймасштабніших за весь період спроб нападу на столицю Росії.