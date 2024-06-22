У той час, як ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій на напрямку Горлівка — Торецьк, у мережі зʼявляється фото, на якому нібито командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль, відпочиває з чаркою у руці. До слова, саме він відповідає за напрямок, де наразі відбувається прорив росіян.

Відповідне фото у своїх соцмережах розмістила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

“За моєю інформацією під час пропущеного прориву на Торецьк керівник східного фронту генерал Содоль пиячив у ресторані “Облака” в Одесі. Надсилаю відповідний запит щодо його відряджень”, – йдеться у повідомленні нардепки.

За останніми повідомленнями аналітиків DeepState, російським загарбникам вдалось захопити село Шуми Донецької області та посилити тиск на Торецьк.

Як стверджують аналітики, росіяни ймовірно будуть намагатися розвинути тактичний успіх, стягнувши додаткові резерви в даний район, оскільки їх мета очевидна — зайняти місто Торецьк.

Згодом Геннадій Труханов, міський голова Одеси, підтвердив, що Содоль перебуває у місті. Він зазначив, що отримав високу нагороду від Командувача обʼєднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Юрія Содоля — нагрудний знак «За службу та звитягу».