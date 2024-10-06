Про це повідомила пресслужба ОТУ “Харків”.
За її інформацією, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.
“В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодинокі переміщення особового складу з метою посилення підрозділів на передових позиціях. Намагається проводити заходи логістичного забезпечення за допомогою такелажних груп. Неподалік Лукʼянців ворог продовжує проведення інженерних робіт на займаних позиціях”, — йдеться в дописі.
Також, згідно з даними пресслужби, в районі населеного пункту Тихе ворог основні зусилля зосередив на проведенні заходів логістичного забезпечення. Протягом ночі вів повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
У Вовчанську здійснював поодиноке переміщення особового складу з метою проведення логістичного забезпечення та поповнення поточних втрат.
Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська.
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