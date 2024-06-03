За інформацією The Wall Street Journal, Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА, висловив думку, що, попри бажання Путіна захопити Харків, Росія не розмістила достатньо військ для повномасштабного штурму, який може вимагати до півмільйона солдатів.

Синєгубов також зазначив, що Росія може бути готовою до тривалого конфлікту і в крайньому разі може застосувати тактику, яку вона використовувала в Алеппо, Сирія, у 2016 році. Тоді російські сили знищили інфраструктуру, включно з електрикою та водопостачанням, а також бомбили медичні та освітні установи, фактично виганяючи населення з міста. За словами Олександра Литвиненка, секретаря РНБО України, це може бути стратегією, яку вони планують застосувати щодо Харкова.

Путін, під час державного візиту до Китаю, заперечував наміри захоплення Харкова, стверджуючи, що метою наступу є створення буферної зони для захисту прикордонних міст від українських атак.

The Wall Street Journal підкреслює, що російська кампанія терору харків’ян передувала останньому наступу і може продовжуватися. Напередодні повторного вторгнення Росії, місцеві жителі отримували фальшиві повідомлення, у яких нібито від місцевої влади їм радили залишити місто перед його облогою, що було частиною російської дезінформаційної кампанії, метою якої було виснажити місто.