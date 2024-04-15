Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Чергова хвиля аудиту промислових підприємств триває на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність. Вже потім під виглядом металолому його відправляють у Росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях.

Окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану “націоналізацію” усіх українських підприємств. Це дало можливість, так би мовити “законно” розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого з заводів вивозять нібито лом й відправляють до Росії через порт у Бердянську.

Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів РФ.