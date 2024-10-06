У Донецькій області на курахівському напрямку в селі Цукурине росіяни прорвали оборону ЗСУ по залізниці.

Про це повідомив військовий журналіст Богдан Мирошников.

Також просування росіян в районі Цукуриного на картах засвідчив український інформаційний ресурс DeepState.

“У Цукуриному ворог все ж зміг прорвати нашу оборону по залізниці. Зараз мразоти бігають майже по всій західній частині. Ще не закріпилися. Але основні сили мразот не будуть чекати, поки інші закріпляться, і вже атакують птахофабрику в західній частині села. Нічого гарного немає. Дуже важко все це. Повна втрата Цукуриного принесе величезні проблеми Селидовому”, — написав Мирошников.

Нагадаємо, напередодні пресофіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ “Кара-Даг” Віталій Міловідов заявив, що росіяни хочуть оточити Селидове, бо цей населений пункт розташований на вигідних висотах для оборони Покровського напрямку.

А Генштаб у вечірньому своєму зведенні поінформував, що на курахівському напрямку росіяни 26 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки, Костянтинівки та Антонівки. Станом на 22.00 5 жовтня три бої все ще тривали.