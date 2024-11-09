Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди”, — зазначають аналітики.
Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Україна втратила 490 кв. км своїх територій, що стало найбільшим показником з початку року.
Російські війська продовжують контрнаступ, який триває з осені 2023 року. Велика кількість живої сили дозволяє окупантам регулярно проводити ротацію, тоді як для України ця задача стає дедалі складнішою.
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