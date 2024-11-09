Російські війська продовжують просування на території Донецької та Луганської областей. За оновленими даними, ворог має успіхи поблизу ще семи населених пунктів.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди”, — зазначають аналітики.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року Україна втратила 490 кв. км своїх територій, що стало найбільшим показником з початку року.

Російські війська продовжують контрнаступ, який триває з осені 2023 року. Велика кількість живої сили дозволяє окупантам регулярно проводити ротацію, тоді як для України ця задача стає дедалі складнішою.