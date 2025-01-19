Аналітики проєкту повідомили про просування ворога біля низки населених пунктів Донецької області, зокрема й Великої Новосілки, в якій, зазначає DeepState, росіяни почали штурми деяких районів.

Про це повідомляє DeepState

“Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки”, — пишуть аналітики.

Також вони повідомили, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки.

“Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому”, — йдеться в дописі