Про це повідомляє DeepState
“Ворог просунувся в Котлиному, Удачному, біля Новоандріївки, Сухих Ялів, Времівки та Великої Новосілки”, — пишуть аналітики.
Також вони повідомили, що ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки.
“Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому”, — йдеться в дописі
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