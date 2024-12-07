Про це повідомляє DeepState.
“Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку”, — йдеться у повідомленні.
Разом з тим, за інформацією командир взводу 24ОШБ “Айдар” Станіслава Бунятова, який веде Telegram-канал “Говорять Снайпер ✙”, ситуація біля Новотроїцького є складною.
“Половина Новотроїцьке контролюється ворогом, в Шевченкове ворог має поступові просування. Погана тенденція, дуже погана”, — зазначив військовий.
Напередодні DeepState інформував про те, що російські війська окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку, а також просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.
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