Окупаційні війська продовжують просуватися у Донецькій області. За останніми даними, ворогу вдалося просунутися ще у п'яти населених пунктах області.

Про це повідомляє DeepState.

“Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку”, — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, за інформацією командир взводу 24ОШБ “Айдар” Станіслава Бунятова, який веде Telegram-канал “Говорять Снайпер ✙”, ситуація біля Новотроїцького є складною.

“Половина Новотроїцьке контролюється ворогом, в Шевченкове ворог має поступові просування. Погана тенденція, дуже погана”, — зазначив військовий.

Напередодні DeepState інформував про те, що російські війська окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку, а також просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.