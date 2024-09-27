Станом на 27 вересня, окупаційні війська мають певні зафіксовані просування на території Донецької області.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState.

“Ворог просунувся біля Новогродівки, Миколаївки, Цукуриного, в Маринівці та Нью-Йорку”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж цього місяця російські війська продовжили просування у двох населених пунктах Покровського району Донецької області, а саме в Українську та біля Красногорівки.

Раніше аналітики проєкту повідомляли про те, що ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії, чотири атаки тривають.