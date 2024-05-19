У неділю, 19 травня, протягом дня російські війська 16 разів атакували Нікопольщину Дніпропетровської області. Двічі вгатили з артилерії, застосували майже півтора десятка дронів-камікадзе. Під прицілом ворога опинився райцентр, а також Марганецька та Мирівська громади.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

За його словами, через російські атаки пошкоджені промислове підприємство, декілька інфраструктурних об’єктів, житлова пʼятиповерхівка.

“Постраждала 55-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватиметься вдома”, – додав Лисак.

Також протягом дня ворог тероризував й громади Криворіжжя. Вдарив з артилерії по Зеленодольській. Скерував також ракету на район. Уламки впали в одному з населених пунктів. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

За інформацією Лисака, надвечір оборонці неба збили ракету у Новомосковському районі. Через падіння уламків виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих.