Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.
За його словами, через російські атаки пошкоджені промислове підприємство, декілька інфраструктурних об’єктів, житлова пʼятиповерхівка.
“Постраждала 55-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватиметься вдома”, – додав Лисак.
Також протягом дня ворог тероризував й громади Криворіжжя. Вдарив з артилерії по Зеленодольській. Скерував також ракету на район. Уламки впали в одному з населених пунктів. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.
За інформацією Лисака, надвечір оборонці неба збили ракету у Новомосковському районі. Через падіння уламків виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали. Минулося без загиблих та постраждалих.
- Росія обстріляла Дніпропетровщину, є загиблий
- Дві людини загинули, є поранені внаслідок російського обстрілу Дніпра, — голова ОВА Лисак
- Росіяни вчора весь день гатили по Нікополю дронами-камікадзе: є пошкодження приватних будинків, без жертв (фото)