Про це повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, ворог протягом дня обстрілював з мінометів та артилерії Краснопільську громаду. Внаслідок артобстрілу загинув один житель громади, ще два чоловіки отримали поранення.

По Білопільській громаді били з мінометів (52 вибухи), також був удар FPV дроном (1 вибух). По Есманській громаді також вдарили FPV-дроном (1 вибух), ще були обстріли з мінометів (9 вибухів). На Великописарівську громаду загарбники скинули 29 мін.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано мінометні обстріли (15 вибухів). Миропільську громаду противник обстріляв з танку (3 вибухи).

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (14 вибухів). На Середино-Будську громаду скинули 6 мін. Цього ж дня ворог завдав ракетного удару по околиці міста Суми.