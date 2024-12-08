Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram-каналі.

Він зазначив, що райцентрі пошкоджені інфраструктурний об’єкт, заправка та лінія електропередач. В одній з дев’ятиповерхівок потрощені вікна. 

За його словами, недільний день пройшов неспокійно й для мешканців Покровської та Марганецької громад. Там понівечені два приватні будинки й газогін. 

Крім того, окупанти безпілотником поцілили по Великомихайлівській громаді Синельниківщини, побивши там машину. 

У місцях, які сьогодні потрапили під обстріл російських загарбників, люди не постраждали. 

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