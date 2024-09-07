Армія Росії станом на початок вересня припинила активний наступ майже по всіх ділянках фронту в Україні, окрім напрямку головного удару.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю “Радіо Хартія”.

“Росіяни, в принципі, припинили наступ майже по всіх ділянках, окрім напрямку головного удару”, — розповів очільник розвідки України.

За словами Буданова, стосовно основного напрямку в армії РФ “починає працювати зворотна логіка”, тобто потрібно за будь-яку ціну показати, що російські солдати досягають своєї мети, попри все, й кинути на цю ділянку “все, що є”.

“Логіка війни показала, що взимку росіяни не так вже сильно люблять і вміють воювати. До звичайних проблем війни додаються проблеми боротьби з природою. Воювати легше влітку, ніж взимку. Це не говорить про те, що вони взимку полишать свої спроби тиску на нас”, — зауважує начальник ГУР.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час свого перебування в Італії прокоментував розмови про те, що наступ армії РФ на Покровському напрямку вдалося зупинити. За його словами, до його відрядження в Італію протягом 3-4 діб ситуація там була краща, однак розповідати про це ще рано.